Con "Detto, fatto!" alla scoperta del mondo artigianale: continuano i laboratori nelle scuole

Proseguono le attività di Cna Forlì-Cesena dedicate al mondo della scuola. Nei giorni scorsi si è svolto nella scuola Media San Martino, il laboratorio nell’ambito del progetto "Detto, fatto!", il Contest di Cna. Coinvolta la classe 2^ O e l’insegnante professoressa Buriassi. Il laboratorio, dedicato al tema “Il Made in Italy: valore economico, sociale, etico”, è stato curato dagli imprenditori Roberta Alessandri e Sergio Ceccarelli, entrambi dirigenti attivi dell’associazione. Presenti in questa occasione Roberto Nini e Riccardo Guardigli, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Formazione, oltre a Monica Sartini, vicepresidente Cna Forlì-Cesena. "Detto fatto!" è un percorso dedicato ai ragazzi delle scuole medie inferiori, sul tema “Il Made in Italy: valore economico, sociale, etico”, pensato per fornire ai ragazzi la conoscenza del prodotto autentico italiano, che è il frutto del lavoro artigianale, dei saperi tramandati, dell’intreccio di imprenditorialità, creatività ed etica. I docenti hanno trasmesso ai ragazzi sia contenuti valoriali che tecnici, illustrando ai ragazzi le preziose informazioni contenute nelle etichette dei prodotti, elementi fondamentali per un consumo corretto. Grande l’interesse dei ragazzi, che hanno partecipato ponendo domande ed esponendo opinioni. Tale percorso è una novità nel fitto programma di laboratori dedicati da Cna al mondo della scuola, e sta riscuotendo grande successo presso i ragazzi coinvolti, che partecipano con curiosità e interesse. Un modo per renderli cittadini e consumatori più consapevoli e attenti.