Diagnosi prenatale: le novità di Primus Forlì Medical Center

Primus Forlì Medical Center, Day Surgery con Poliambulatorio Privato, fa parte di GVM Care & Research, il gruppo ospedaliero italiano presente in 9 regioni in Italia con 23 ospedali e 6 poliambulatori.

Nel poliambulatorio di Forlì, la tecnologia diagnostica d’avanguardia, come TC, MOC, ECO, OPT, Risonanza Magnetica supporta quotidianamente l’attività dei medici in particolare nelle specialità di Cardiologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Odontoiatria, Medicina dello Sport, Nutrizione, Ginecologia e Ostetricia.

Per quest’ultima, due importanti novità in ambito di diagnostica prenatale vengono trattate dagli ambulatori di Primus Forlì Medical Center:

Ecografia Morfologica Precoce

Le donne in stato di gravidanza sono seguite prevalentemente dal punto di vista ecografico. Grazie all’utilizzo di strumenti di ultima generazione e specialisti di primo livello in questo settore, il Primus Forlì Medical Center offre la possibilità di anticipare di circa 1 mese l’ecografia morfologica (tipica del 5° mese di gravidanza). Si parla dunque di Ecografia Morfologica Precoce, una grande innovazione per lo studio dello sviluppo del feto nella sua fase precoce con il grande vantaggio di poter individuare e/o escludere il 70-75% delle malformazioni fetali eventualmente presenti.

Esame sul DNA fetale da sangue materno

Oltre agli esami consueti di diagnostica prenatale come ecografie, B-Test – cioè abbinamento di un prelievo di sangue materno e di un esame ecografico, amniocentesi e villocentesi, Primus Forlì Medical Center propone la possibilità di eseguire un esame non invasivo e sicuro per studiare il DNA del feto. Si tratta di prelievo di sangue materno, che tutte le donne in gravidanza possono eseguire e che consente di ottenere importanti informazioni sul feto senza necessariamente ricorrere a indagini invasive.