"Diamo valore ai giovani", premio in denaro per i diplomati col massimo dei voti

"La Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese", col patrocinio del Comune di Forlì ed in collaborazione con gli Istituti scolastici secondari superiori dell’ambito territoriale forlivese, organizza l’iniziativa “100/100 Diamo valore ai giovani” che si svolgerà sabato alle 10 nell’Aula Magna Icaro 1 Liceo Classico “Morgagni” (Viale Roma 1/3). Alla presenza delle autorità cittadine e scolastiche saranno premiati gli studenti dell’ambito forlivese che hanno conseguito il massimo punteggio all’Esame di Stato nell'anno scolastico 2018-2019.

A consegnare i riconoscimenti interverranno Paola Casara, assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì; Marco Molinelli, dirigente scolastico del Liceo Classico G.B. Morgagni; Gianni Lombardi e Fausto Poggioli, rispettivamente vice presidente e vice direttore de "La Bcc ravennate forlivese e imolese". Agli studenti sarà consegnato un buono del valore di 100 euro da presentare in qualsiasi filiale del Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese per l’accensione di un conto corrente o di una carta prepagata. Per i soci o figli di soci della banca il valore del buono raddoppia.

Nella foto un gruppo di studenti premiato nel 2018