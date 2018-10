Diesel Euro 4 e ritiro del blocco dalla circolazione, Cna: "Ascoltate le nostre istanze"

Cna Forlì-Cesena accoglie "positivamente" la decisione della Regione di ritirare il blocco dalla circolazione dei diesel Euro 4. L'associazione di categoria parla di "un radicale cambio di impostazione, con riflessi positivi non solo sulla possibilità di operare delle imprese stesse, ma anche sulla resa di servizi ai cittadini".

"La nostra associazione nel corso dei precedenti incontri interlocutori - interviene il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti - aveva sottolineato il pericoloso divario che si sarebbe verificato con le regioni limitrofe che non prevedevano blocchi agli Euro 4, penalizzando gravemente la logistica delle imprese del nostro territorio. Giudizio positivo, infine, anche rispetto agli incentivi previsti per la rottamazione dei mezzi privati e agli ecobonus per i mezzi commerciali, due misure che in modo concreto favoriranno un rapido rinnovo dei mezzi in circolazione”.

Cna, conclude Zanotti, "vigilerà con attenzione nei prossimi giorni la concreta attuazione dei provvedimenti decisi ieri, in particolare riguardo alla gestione delle nuove misure emergenziali, che dovranno tutelare il corretto funzionamento delle attività imprenditoriali di servizio alla cittadinanza".