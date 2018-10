Difesa e sicurezza in mare, Ferretti all'Euronaval di Parigi

FSD-Ferretti Security & Defence, la divisione di Ferretti Group dedicata al settore Difesa e Sicurezza, partecipa alla cinquantesima edizione del salone Euronaval 2018 di Parigi (fino a venerdì), una delle fiere più importanti dedicate al settore della Difesa e Sicurezza in mare. “Torniamo a Euronaval per presentare a una platea altamente specializzata le nostre imbarcazioni, sempre più efficienti in termini di prestazioni e sicurezza per il pattugliamento e il controllo delle acque, frutto del know-how di Ferretti Group nellaprogettazione e costruzione di yacht", dichiara Giuliano Felten, direttore di Fsd-Ferretti Security & Defence.

“Il trait d’union con questa importante manifestazione è quest’anno ancora più forte, merito di una solenne ricorrenza: infatti, come Euronaval inaugura la sua 50esimo edizione, Ferretti Group celebra il 50esimo anniversario del suo storico brand Ferretti Yachts - conclude -. L’evento, celebrato a Venezia lo scorso giugno, è coinciso con l’anniversario della “Battaglia del Solstizio”. Dalla splendida cornice del Palazzo Ducale della Serenissima, gli ospiti del Gruppo Ferretti hanno potuto assistere, con gli occhi puntati all’insù, alle evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, nello stesso giorno in cui esattamente 100 anni fa, nel giugno 1918, l’Esercito Italiano resistette eroicamente all’ultima offensiva Austro-Ungarica e durante la quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, “Asso degli Assi” dell’Aviazione Italiana. Considero questa affinità e vicinanza un orgoglio del tutto italiano".