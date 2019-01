Doppia vittoria per Ferretti Group ai "Design & Innovation Awards" di Cortina

Anche tra le nevi di Cortina a salire più in alto è sempre Ferretti Group, con due trofei che incoronano Custom Line 120’ “Vista Blue” e Riva 110’ Dolcevita. Il Gruppo ha trionfato in occasione della decima edizione dei Design & Innovation Awards, curata da Boat International Media, autorevole gruppo editoriale della nautica internazionale. La giuria ha selezionato i vincitori di ogni categoria valutando design, stile e comfort di navigazione, tenendo in considerazione innovazione tecnologica e progettuale.

Custom Line 120’ “Vista Blue” ha vinto nella categoria Best New Production Yacht Design. Realizzato in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto da Piero Ferrari, e la direzione Engineering Ferretti Group, è il primo Custom Line a portare la firma di Francesco Paszkowski Design. Riva 110’ Dolcevita è stato insignito del premio nella categoria Best Exterior Styling Motor Yacht. Nato dalla collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio fondato da Mauro Micheli insieme a Sergio Beretta, Comitato Strategico di Prodotto e Dipartimento Engineering Ferretti Group, il 110’ Dolcevita ha entusiasmato la giuria per il design esterno.

Commenta l'amministratore delegato, Alberto Galassi: "Vincere due premi così importanti con due barche diverse non è solo un segnale di grande salute per Ferretti Group, come comunicano già i numeri, ma anche la conferma che la nostra visione della bellissima nautica corrisponde al gusto dei massimi esperti del settore. Fare innovazione vera, come facciamo noi, significa anche impegnarsi per mesi, a volte anni, in progetti di cui saprai il valore e il gradimento solo dopo la première ufficiale. Il successo, non solo commerciale, di Riva 110’ Dolcevita e di Custom Line 120’ ci dice che investire sul talento, le novità e la ricerca è l’unica via possibile per restare saldamenti ai vertici della nautica".