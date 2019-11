Doppio appuntamento con le "Comunità intraprendenti" e i percorsi per lo sviluppo locale. Organizzati da Confcooperative Forli Cesena i due convegni mettono al centro della riflessione il fenomeno delle cooperative di comunità, le loro potenzialità e le esperienze ad oggi realizzate. "Comunità intraprendenti a Tredozio" è il convegno che si tiene lunedì alle ore 17.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Tredozio. Intervengono il presidente di Confcooperative Forli Cesena Mauro Neri; Livia Bertocchi de La BCC ravennate forlivese e imolese; Giovanni Teneggi, referente nazionale cooperazione di comunità per Confcooperative; Simona Vietina, sindaco di Tredozio; e Lorenzo Bosi, vicesindaco. Il secondo appuntamento si tiene a Santa Sofia martedì alle ore 17.30 nella Sala Sandro Pertini nella Corte Comunale. Anche in questo caso al centro del convegno ci saranno i percorsi di innovazione sociale per lo sviluppo locale e le esperienze delle cooperative di comunità. Intervengono Mauro Neri per Confcooperative, il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, Livia Bertocchi de La BCC ravennate forlivese e imolese e Teneggi.