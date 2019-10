Dorelan espande la produzione in un nuovo sito produttivo: "Il Comune è a fianco delle imprese, non di fronte"

Si amplia lo spazio produttivo di Dorelan, l'azienda forlivese specializzata in materassi e cuscini, presente da oltre cinquant'anni sul mercato e da 7 nel nuovo stabilimento di via Due Ponti, prospiciente l'asse dell'autostrada A14. Ai 30mila metri quadrati inaugurati alcuni alcuni anni fa, si andranno ad aggiungere altri 5mila metri quadri in zona Malmissole, posizionando un nuovo reparto produttivo in un ex macello in via Trentola. Non solo: per Dorelan è previsto anche un ampliamento in un terreno adiacente alla sua sede principale, con la realizzazione di un punto vendita.

Commenta positivamente il vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo: “L'ampliamento di Dorelan, azienda leader a livello nazionale, rappresenta un importante momento nel processo di rilancio economico della città. Per questa Amministrazione, infatti, è centrale il tema dello sviluppo e in quest'ottica sono stati dati indirizzi volti a garantire a tutti gli agenti economici tempi rapidi nell'approvazione dei progetti di sviluppo delle aziende”.

“Questa amministrazione, comprendendo appieno lo sforzo che gli imprenditori intraprendono nello sviluppare l'impresa, vuole essere, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme, a fianco delle imprese e non "di fronte" ad esse. Pertanto, nel plaudere allo sforzo di crescita di Dorelan, che garantirà benefici, non solo occupazionali, a tutto il territorio, questa amministrazione garantisce fin da subito la volontà di accompagnare l'azienda nell'iter burocratico di approvazione progettuale. In questo, l'Amministrazione comunale di Forlì è mossa dalla ferma volontà che la città si riappropri del proprio ruolo industriale, ma anche economico in senso lato, all'interno della Romagna; ruolo che in questi anni si è andato smarrendo. Con piacere stiamo verificando un forte fermento ed una crescita di proposte nel mondo produttivo forlivese, che se da un lato ci conforta sulla bontà dell'indirizzo intrapreso, dall'altro ci fa pensare che l'esempio di Dorelan possa, in breve tempo, essere seguito anche da altri importanti operatori”.