Due bike-giornalisti scoprono in bici gli itinerari della Romagna

Da giovedì fino a martedì è in programma un altro appuntamento (il settimo del 2018) con gli educational tour promossi da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con “Terrabici” (il consorzio regionale che raggruppa oltre 40 bike hotel specializzati e valorizza il prodotto turistico cycling sui mercati esteri). Invitati a conoscere e descrivere il territorio romagnolo e il progetto Emilia Romagna Cycling questa volta due giornalisti e fotografi svizzeri di lingua tedesca inviati dal noto periodico di settore Tour Magazine.

Patrick Kunkel e Borje Muller avranno a disposizione cinque giorni per raccontare sul popolarissimo mensile tedesco (70.000 copie e 220.000 lettori) la loro “bike-experience” in Emilia Romagna partecipando a un ricco programma di itinerari in bicicletta e visite guidate tra cultura ed enogastronomia. La prima tappa sarà l’entroterra riminese, a Verucchio, dove pernotteranno per due notti in un bike hotel e parteciperanno a una degustazione di prodotti enogatronomici proposti da una piccola azienda locale. Venerdì il primo bike tour con tappe a San Marino e San Leo. Sabato il tour prosegue verso la Valle dell’Uso e i Colli Cesenati con una sosta presso l’azienda vinicola Case Marcosanti di Poggio Berni (Santarcangelo) prima del trasferimento a Fratta Terme.

Domenica un tour sui colli cesenati e forlivesi con tappe a Predappio, Dovadola (sosta in una nota trattoria locale per una degustazione di prodotti tipici) e Castrocaro. Lunedì 25 un tour pianeggiante con tappe a Ravenna (visita centro storico), le Saline di Cervia (Bagno Fantini) e ritorno a Fratta Terme per wellness session nella spa del Grand Hotel Terme della Fratta. In serata a Forlimpopoli la cena di chiusura presso “Casa Artusi”. Prossimo appuntamento per i Press Trip di Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, la Gran Fondo Marco Pantani del 2 settembre prossimo a Cesenatico con giornalisti e blogger di settore dalla Francia, UK e Germania.