E' forlivese il bianco più votato alla manifestazione "Vini e Sapori in strada" di Longiano

È il Sauvignon Blanc di Tenuta Villa Rovere di Forlì il bianco più votato in occasione della manifestazione “Vini e Sapori in strada” che si è tenuta a Longiano ed organizzata dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Forlì e Cesena. Un riconoscimento che dimostra la qualità del Sauvignon Blanc di Villa Rovere particolarmente apprezzato da esperti di settore e pubblico perché caratterizzato da una varietale per nulla invadente. Un vino agrumato e minerale quanto basta per essere piacevole in ogni momento.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo attestato ricevuto in occasione di un evento che vuole valorizzare i sapori della Romagna più genuina e sincera - commenta Alessandro Annibali proprietario di Tenuta Villa Rovere -. Perché è proprio da un profondo attaccamento alle nostre radici, con una visione internazionale, che nel 2004 abbiamo deciso di avviare la produzione nella nostra vigna che sorge su un terreno ricco di sabbia, ghiaia e silicio, particolarmente adatto a vitigni come il Sauvignon". La degustazione è stata gestita nel corso della serata, nella suggestiva terrazza panoramica del Castello, dall’Associazione Italiana Sommeliers - A.I.S. Romagna.

Gli ottimi risultati dei vini di Villa Rovere si aggiungono agli altri successi imprenditoriali raggiunti da Alessandro Annibali amministratore delegato di New Factor, azienda attiva nel mercato degli snack naturali a base di frutta secca e disidratata. Annibali è anche il promotore del progetto Innoce, in collaborazione con Agrintesa, per la realizzazione del grande polo italiano della noce di qualità in Emilia-Romagna, commercializzata da New Factor con il marchio Noci di Romagna.