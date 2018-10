E' ufficiale: il palazzo di vetro sede nazionale della Commissione Unica Nazionale Uova

È ufficiale. Forlì sarà l’unica sede nazionale della Commissione Unica Nazionale Uova. Il palazzo di vetro di via Punta di Ferro sarà la location dove tutti i produttori nazionali stabiliranno il prezzo delle uova. "È un successo importante per Forlì - commenta l'assessore Marco Ravaioli -. Un altro luogo (in questo caso la Sala Contrattazioni) che 2 anni fa era destinato a chiudere e ora invece rinasce e diventa strategico". Ravaioli ricorda "che le aziende interessate al settore delle uova da consumo a livello nazionale sviluppano un fatturato di 4 miliardi di euro, un settore quindi molto importante". Chiosa finale: "Lavorando per il bene della comunità i risultati piano piano arrivano, gridare sempre al disastro non porta da nessuna parte. Un grazie enorme va alla Camera di Commercio con la quale abbiamo fatto squadra".

La Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo (CUN Uova) è istituita con Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Le sedute si terranno ogni lunedì alle ore 11 nella Borsa Merci di Forlì. La Commissione Unica Nazionale Uova è composta in maniera paritetica dalle due categorie dei venditori e degli acquirenti nella misura di dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice; e dieci commissari in rappresentanza della parte acquirente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno di 2 (due) Commissari per parte, tra 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte venditrice e i 10 (dieci) Commissari in rappresentanza della parte acquirente.

Alle riunioni possono partecipare fino ad un massimo di 5 (cinque) Commissari per parte, i cui nominativi sono comunicati al Segretario prima dell'avvio della riunione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo vigila sul rispetto del principio di pluralità, conseguito anche sulla base dei possibili avvicendamenti, nell'effettiva partecipazione dei Commissari alle riunioni.

I Commissari sono designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, individuate secondo il criterio proporzionale del corrispondente quantitativo di settore/categoria di prodotto/prodotto rappresentato dai propri associati sul totale del corrispondente quantitativo a livello nazionale, assicurando al contempo il principio di pluralità, ai sensi dell'art.5 del D.M. 72/2017 e dell'art. 3 del Decreto direttoriale.

La Commissione Unica Nazionale Uova si avvale dell'apporto di esperti esterni che possono partecipare alle riunioni e forniscono il proprio contributo compilando e sottoscrivendo singolarmente, una specifica Scheda di mercato. Sul sito www.listinicun.it sono pubblicati settimanalmente i report informativi, il listino, le schede di mercato, il verbale delle riunioni e qualsiasi altro dato e/o informazione connessa al funzionamento della Commissione Unica Nazionale.