Eccellenze romagnole: un'azienda di Tredozio 'nei piedi' di Catherine Zeta-Jones

L’azienda Fratelli Fabbri ha ricevuto l’attenzione della stampa americana. In un articolo recentemente comparso sulla rivista americana "Gios" la ditta di Tredozio famosa per la produzione di stivali con tecniche artigianali ha dimostrato di essere un’eccellenza a livello internazionale che, come ha detto il sindaco Simona Vietina, “riempie di orgoglio tutta la comunità di Tredozio”. Nell’articolo, a vestire gli stivali Fabbri, è addirittura l’attrice Catherine Zeta-Jones.

“Come sindaco sento di dover ringraziare Katia Giannotti e Francesco Valentini perché con il loro lavoro rendono famoso Tredozio in tutto il mondo. I primi stivali Fabbri sono nati nel 1924 e fino ad oggi i sistemi di lavorazione sono rimasti quelli di allora. Ogni stivale viene confezionato singolarmente a mano con tecniche artigianali molto particolari che prevedono tempi di lavorazione di circa 20/25 giorni. Le caratteristiche techniche degli stivali Fabbri sono tali che li distinguono da ogni altra produzione, la più importante è l'adattabilità al piede e alla gamba del cavaliere riuscendo a modellarsi perfettamente a chi lo indossa” ha detto ancora il primo cittadino.

“Particolare cura è rivolta alla scelta dei materiali di lavorazione, alcuni pellami utilizzati sono infatti conciati appositamente per le produzioni Fabbri e periodicamente sottoposti a test di laboratorio affinché nel tempo le loro caratteristiche iniziali non mutino. Tutte le parti degli stivali Fabbri sono assolutamente naturali come garanzia di igiene e freschezza”.