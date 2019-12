Ecobonus e sismabonus, stop allo sconto in fattura. Cna: "Vinta una battaglia dura"

La Commissione Bilancio del Senato ha abrogato i commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita che prevedono lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus. "Abbiamo vinto la battaglia più dura degli ultimi 10 anni - così Lorenzo Zanotti, presidente Cna Forlì-Cesena e Franco Napolitano, direttore generale Cna Forlì-Cesena - Insieme siamo forti, siamo sindacato, siamo imprese, siamo Cna. L’impegno politico e sindacale che da mesi ha sostenuto la Cna con i propri impiantisti è stato premiato. Una battaglia senza quartiere che ha contraddistinto la Cna sia a livello nazionale che Europeo. È stato abrogato lo sconto in fattura ecobonus e sismabonus introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Lo stop alla misura così distorsiva del mercato e così penalizzante per le piccole e medie aziende artigiane dell’edilizia, dell’impiantistica e della serramentistica è stato deciso dalla Commissione Bilancio del Senato. L'abrogazione sarà effettiva al momento della pubblicazione della Legge di Bilancio 2020".