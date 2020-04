Economia, si pensa alla ripartenza. L'assessore Casara: “Uniti per sostenere i consumi e le produzioni locali”

"Ci siamo confrontati con il mondo delle imprese, le associazioni di categoria e le sigle sindacali sulla necessità di adottare strumenti di lavoro condivisi per programmare la ripartenza". Lo annuncia l'assessore alle attività produttive Paola Casara, specificando che "ciò che è emerso nel corso di questo prezioso dibattito è l’urgenza di individuare soluzioni comuni per far ripartire l’economia locale, favorire gli investimenti e incentivare i consumi. Per farlo è necessario puntare su procedure rapide e semplificate, anche e soprattutto nelle modalità di accesso al credito ed erogazione dei prestiti. È anche di questo che si parlerà nel tavolo di coordinamento provinciale che verrà istituto a breve e che vedrà la partecipazione di tutte le parti sociali, del sistema impresa e di quello creditizio"..

"Come Comune capoluogo - aggiunge Casara - saremo in prima linea per sostenere la ripartenza, non solo a Forlì, ma in tutto il comprensorio puntando sul dialogo con gli attori socio-economici e sull’attuazione di misure concrete che rispondano in maniere reale alle istanze del mondo del lavoro e di quello dell’impresa. La parola d’ordine - soprattutto in questo periodo di emergenza - deve essere semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e dei rapporti tra la pubblica amministrazione e aziende del territorio. Infine, tutte le parti coinvolte nella ripartenza dovranno contribuire con un forte impulso per sostenere i consumi e le produzioni locali. Produrre e comprare nel nostro territorio servirà a riattivare un circolo virtuoso che sostenga economia e lavoro".