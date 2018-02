Electrolux, da Forlì a Solaro: nuovo prestigioso incarico per Giovanni Beretta

Per tre anni è stato alla guida dell’Ingegneria di Produzione dello stabilimento Electrolux di Forlì. Giovanni Beretta sarà dal primo aprile il nuovo direttore dello stabilimento Electrolux di Solaro. Di Saronno, 50 anni, sposato con due figli, laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Beretta è entrato in Electrolux nel 1996, nello stabilimento di Solaro. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli di rilievo come responsabile del Laboratorio Qualità, Assicurazione Qualità e Progettazione Locale. Successivamente è stato alla guida del Product Care del settore lavastoviglie a livello europeo e dei Laboratori R&D Dish Care a livello globale. Dal 2015 è stato responsabile dell’Ingegneria di Produzione dello stabilimento Electrolux di Forlì. Nel suo nuovo ruolo Beretta sostituisce Marcello Casadei che è stato nominato direttore dello stabilimento Electrolux di Porcia.