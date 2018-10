Electrolux col vento in poppa: aumento della produzione e investimento di 15 milioni

Nuovi investimenti per lo stabilimento Electrolux di Forlì. Martedì si è svolto al Ministero dello Sviluppo economico, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi, un incontro per un aggiornamento sull’attuazione del piano industriale del Gruppo Electrolux dopo l'accordo siglato nel maggio 2014. Gli investimenti nel 2019 dovrebbero toccare circa 15 milioni di euro che seguono, quelli previsti dall’Accordo di programma sottoscritto dall’azienda con il Mise e compartecipato anche dalla Regione Emilia-Romagna con proprie risorse per 570 mila euro.

"I buoni risultati raggiunti dallo stabilimento Electrolux di Forlì sono anche il frutto dell’Accordo di Programma siglato tra azienda, ministero dello Sviluppo economico e Regione Emilia-Romagna. Questo dimostra l’efficacia dello strumento e conferma che il sostenere le aziende con fondi pubblici per investimenti finalizzati alla ricerca e all’innovazione costruisce una buona competitività e crea occupazione", afferma Costi

"Per quanto riguarda lo stabilimento di Forlì, che produce forni e piani cottura, proseguono le buone notizie - aggiunge l'assessore regionale - Quello forlivese è stato il primo stabilimento, già nel 2017, del Gruppo a non avere più bisogno degli ammortizzatori sociali ed è quello che ha registrato il maggior incremento di produzione". Infatti, nel 2017 sono stati prodotti 1,6 milioni di pezzi nel 2018 saranno 1,7 e nel 2019 si prevede quasi 1,8 milioni di pezzi. Un ulteriore aggiornamento sulla vicenda Electrolux sarà convocato nuovamente al ministero entro il prossimo novembre.