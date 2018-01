Electrolux, manager forlivese alla guida dello stabilimento di Porcia

Direttore dello stabilimento in cui si trova la sede centrale per l'Italia di Electrolux. Dal 1 febbraio sarà il nuovo direttore dello stabilimento Electrolux di Porcia, vicino a Pordenone. Forlivese, 43 anni, sposato con due figli, laureato in Ingegneria Elettronica all'Università di Bologna, Casadei è entrato all'Electrolux nel 2001, nello stabilimento di Forlì, dove negli anni ha ricoperto i ruoli di Quality Manager, Manufacturing Manager e Assembly Area Manager. Dal 2014 è direttore dello stabilimento di Solaro (Milano), carica che manterrà fino a quando non sarà nominato il successore. Nel suo nuovo ruolo Marcello Casadei sostituisce Emanuele Quarin che è stato nominato Electrolux Manufacturing System Director per il settore Major Appliances EMEA.