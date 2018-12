Nuove assunzioni all'Electrolux, "Premiato il pressing sindacale"

E' di alcuni giorni fa l'annuncio di Electrolux ai sindacati dell’assunzione di almeno sei lavoratori con un contratto indeterminato. L'azienda ha comunicato un aumento della produzione (1 milione e 700mila forni e piani cottura nel 2018 a fronte di 1 milione e 600mila nel 2017) e l’attesa di una crescita stimata nell’anno nuovo di circa 70mila pezzi. Per il segretario della Ugl Metalmeccanici di Forlì, Francesco Stavale, "si tratta di una buona notizia e di un’occasione di lavoro che avrà una ricaduta favorevole sull’andamento economico del comparto nel nostro sul territorio”.

All’atto pratico l'incremento dei volumi produttivi all’Electrolux di Forlì, nella sede che occupa già quasi mille persone, ha fatto sì che già in questi mesi siano arrivati in Romagna in trasferta una ventina circa di lavoratori provenienti dallo stabilimento Electrolux di Solaro, in difficoltà produttive e si prospetta a breve l’assunzione a tempo determinato di un’altra quindicina di lavoratori , a cui verranno garantiti contratti di una durata più lunga rispetto agli anni passati.

Stavale ricorda che "questi impegni aziendali seguono le richieste sindacali e le indicazioni emerse nei ripetuti incontri svoltisi al Ministero dello Sviluppo Economico". L’auspicio dell’Ugl, conclude, "è che i volumi produttivi dell’ Electrolux di Forlì siano sempre in aumento in modo tale da poter ampliare ulteriormente la forza lavoro necessaria in fabbrica e nell’auspicio che ne beneficino i lavoratori del territorio in cerca di occupazione".