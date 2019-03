Electrolux, confermata la crescita dello stabilimento forlivese. "Previsti investimenti per 34 milioni di euro"

Electrolux consolida e rafforza la sua presenza in Italia, attraverso 140 milioni di investimenti previsti nel triennio 2019-2021 per le fabbriche italiane. Il gruppo svedese ha presentato venerdì il piano industriale. "Per lo stabilimento di Forlì - informa Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil nazionali - viene confermato il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni. Infatti le previsioni indicano che potrebbero superare quota un milione e ottocentomila i forni e piani cottura fabbricati in Romagna nel 2021. Electrolux conferma anche importanti investimenti per 34 milioni nel triennio, volti a rafforzare lo sviluppo dell'importante insediamento produttivo forlivese". "La permanenza e il consolidamento di Electrolux nel nostro paese sono anche e soprattutto il risultato delle lotte e dei sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno permesso di superare la fase difficile degli scorsi anni con il raggiungimento dell'accordo del 2014", concludono i sindacati.

"Soddisfazione per le garanzie in occupazionali annunciate e massima vigilanza sulle garanzie in ordine ai posti di lavoro, affinchè gli annunciati processi innovativi dell'azienda collegati agli strumenti informatici e robotici non finiscano per ridurre il personale dei diversi stabilimenti italiani": così si è espresso anche Francesco Stavale, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici di Forlì-Cesena.