Electrolux, ripartenza su base volontaria. La Uilm: "E' essenziale la massima sicurezza"

La riapertura dell'Electrolux, chiusa dal 23 marzo, "deve avvenire nel modo più sicuro possibile". Questo l'invito di Luca Francia e Valerio Garattoni della Uilm Forlì. Venerdì Governo e parti sociali hanno condiviso un’integrazione al Protocollo del 14 Marzo che riguardava le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro. L'Electrolux ha annunciato la riapertura dello stabilimento e la ripartenza della produzione esclusivamente su base volontaria da martedì. "E' stato condiviso con le organizzazioni sindacali un Protocollo molto avanzato, le cui linee guida adottate nel contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, sono nettamente migliorative rispetto a quelle contenute nel Protocollo nazionale - spiegano i sindacalisti -. In fase di preparazione alla riapertura, ha inoltre condiviso un percorso con le organizzazioni sindacali a tutti i livelli, dai nazionali alle Rsu e Rls".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come Uilm di Forlì, per quanto riguarda la ripresa dell’attività produttiva pensiamo che non sia essenziale il quando bensì il come, ovvero con la massima sicurezza possibile per i lavoratori. Siamo convinti - aggiungono Francia e Garattoni - che una apertura anticipata a ranghi ridotti e su base volontaria, sia una possibilità importante per verificare e collaudare tutte le misure adottate e apportate da Electrolux per poter così effettuare, dove fosse necessario, tutte le modifiche utili a consentire ai lavoratori la massima sicurezza e tranquillità possibile in stabilimento nel momento della piena ripresa produttiva. Con la riapertura di Electrolux, dopo quelle di Marcegaglia e di Bonfiglioli, sempre su base volontaria, il tessuto industriale metalmeccanico del territorio Forlivese gradualmente riprende a produrre e questo è per noi di fondamentale importanza affinché alla crisi sanitaria non faccia seguito una devastante crisi economica. Il nostro compito è cercare di garantire la massima sicurezza possibile alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici di tutto il comprensorio forlivese".