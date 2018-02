Giovani di Confindustria: alla presidenza sale Elena Babini

Elena Babini assume la presidenza del Gruppo Giovani di Forlì-Cesena dopo l’elezione di Kevin Bravi come presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia-Romagna. "Desidero ringraziare sentitamente Bravi per la passione, la dedizione e l’impegno che ha dedicato al Gruppo per tutte le attività svolte nel corso di questo biennio; un mandato caratterizzato da un Gruppo unito e ambizioso - esordisce Babini -. Ci tengo a specificare che il Gruppo rimarrà per certo coeso grazie a diverse attività che svolgeremo nel corso del mio incarico, tra visite aziendali, corsi di formazione, incontri con enti pubblici e progetti che sono al vaglio del consiglio di presidenza. Continuerò, insieme al Gruppo, a portare avanti progetti già avviati, come “Up Idea”, “Made in Italy” e "Crei-Amo l’Impresa”, che stanno riscontrando grande successo e sui quali continueremo a investire energie, grazie all’impegno di tutti gli associati. M’impegnerò altresì a convocare un’assemblea quanto prima, in quanto Presidente Vicario del Gruppo, per la nomina del nuovo presidente e degli organi”.Quest’anno ricorreranno i trentacinque anni di attività del Gruppo Giovani di Forlì-Cesena e molti saranno gli appuntamenti organizzati per rafforzare la vita associativa e sottolineare come la partecipazione ad essa porti valore aggiunto all’impresa e al tessuto sociale. Babini è vicepresidente di PubliOne, agenzia che opera nel mondo della comunicazione integrata e del marketing.