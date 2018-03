Eletto il nuovo presidente di CNA Produzione: è Massimo Romualdi

Si è riunito nei giorni scorsi, presso la direzione provinciale, il consiglio di CNA Produzione Forlì-Cesena, che associa circa 850 imprese dei comparti del legno, meccanica, nautica, chimica, vetro, gomma e plastica. È stato eletto presidente, il forlivese Massimo Romualdi, contitolare dell’azienda del settore Legno-Arredamento “Spazio Design snc di Tedaldi Sandra & C.”, che subentra al compianto Andrea Lelli.



La serata è stata anche occasione per riprendere alcune tematiche relative all’attività dell’Unione Produzione.

Allo scopo, si ricordano alcuni spunti, emersi da una recente indagine, che indicano come il manifatturiero (meccanica in primo luogo) abbia incrementato i fatturati (55% dei casi) ma, contemporaneamente, peggiorato la marginalità (65% dei casi), a dimostrazione di un mercato che, pur se in lieve crescita, è ancora regolato da una concorrenza che si basa sul prezzo (molto evidente nel settore legno); in crescita (ma partivamo veramente dal basso) anche la Nautica. Per tutti i settori una costante comune: la ripresa, evidente, dell’occupazione si confronta con una marcatissima mancanza di profili professionali adeguati



“Queste indicazioni – ha sostenuto il neopresidente Romualdi – ci suggeriscono di prestare particolare attenzione alla organizzazione di filiere locali, per aiutare le imprese nel rapporto con il mercato e con i competitor ma anche di affrontare tematiche connesse con l’innovazione e la diffusione dei principi e delle tecniche alla base di Industria 4.0. A tal proposito voglio evidenziare che essa non è né una moda, né un pericolo per l’occupazione ma una opportunità che le piccole imprese devono cogliere e che derivano dal corretto governo dei processi di introduzione di nuova tecnologia”



Chi è Massimo Romualdi: forlivese, contitolare della ditta “Spazio Design snc di Tedaldi Sandra & C.”, che si occupa prevalentemente della realizzazione di poltrone e divani per imbarcazioni di lusso, occupava già il ruolo di Portavoce del mestiere Legno-Arredamento.