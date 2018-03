Elezioni, Confartigianato incontra Di Maio: "Edilizia settore trainante della ripresa"

“Il nuovo codice degli appalti ha rappresentato una grande speranza, ma finora si è rivelato un’occasione mancata soprattutto perché non sono stati applicati i principi, tanto affermati e poco praticati, dello Small Business Act in favore delle microimprese.” Marco Valenti vicesegretario di Confartigianato Forlì, assieme alla Giunta e al Comitato di Presidenza dell’Associazione, ha incontrato Marco Di Maio candidato alla Camera nel collegio uninominale di Forlì-Faenza per ricordare le priorità dell’artigianato e delle piccole imprese.

Come spiegato nel corso del confronto “il giudizio non può essere del tutto positivo soprattutto per il mancato raggiungimento degli obiettivi, condivisi e auspicati, della Legge Delega: massima semplificazione e rapidità dei procedimenti; lotta alla corruzione e ai conflitti d’interesse per favorire la trasparenza; riduzione degli oneri documentali ed economici a carico delle imprese; razionalizzazione delle procedure di spesa; efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti; valorizzazione della territorialità e della filiera corta. Purtroppo, abolito il precedente regolamento, non sono state introdotte le norme di attuazione del codice, causando il blocco degli appalti. La riforma del codice non è ancora conclusa e non vi è stata semplificazione"

"È necessario che principi come il km 0 e la filiera corta, che permetterebbero l’inclusione delle micro e piccole imprese del territorio, vengano resi effettivi e valorizzati tra i criteri di aggiudicazione eppure, nonostante un indirizzo politico forte, anche supportato dal sistema delle Regioni, non sono stati attuati.” L’onorevole Di Maio ha prestato grande attenzione ai temi sollevati, riassumendo i punti salienti delle attività in favore del territorio realizzate nel mandato appena concluso. In caso di rielezione, il candidato "ha confermato gli impegni, anche per i comuni dell’entroterra, sebbene con la nuova definizione dei collegi non rientrino più nell’elettorato d’area. Una vicinanza alla piccola impresa che si rinnova, anche con l’attenzione al settore edile, con le opere di riqualificazione indispensabili per tutelare e mettere in sicurezza gli edifici del territorio"