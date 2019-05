Elezioni Rsu alla Babbini: la Fiom elegge tre delegati su tre

Negli scorsi giorni si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu dell'azienda Babbini, storica e importante azienda della vallata del Bidente. La Babbini, fondata circa 160 anni fa, opera nel settore saccarifero ed è leader mondiale nella produzione di presse elicoidali continue disidratanti. Per rispondere alle esigenze di un mercato, prevalentemente straniero, in continua evoluzione, negli ultimi tempi sta cercando di differenziare l'applicazione delle presse.

In questo rinnovo della Rsu, la Fiom si attesta nuovamente come unico sindacato presente in azienda, eleggendo tre delegati su tre. "Molto importante il dato dell'affluenza al voto - spiega Moreno Cimatti di Fiom -. Circa l'80% dei dipendenti della Babbini ha partecipato al voto e espresso la propria preferenza, dimostrando un alto livello di coinvolgimento nelle dinamiche di rappresentanza e confermando il buon lavoro svolto dalla Fiom sino ad ora".

"Inoltre, molto interessante risulta essere anche il dato anagrafico: due su tre delle Rsu elette sono giovani con meno di 35 anni - aggiunge -. Questo sottolinea quanto il ricambio generazionale e il passaggio del testimone sia fondamentale per dare continuità al lavoro sindacale in azienda e quanto la Fiom Cgil sia attenta a rappresentare la condizione lavorativa di tutti i metalmeccanici, compresi i giovani". I delegati eletti sono Omar Castellari, Tomas Olivucci e Nicola Milanesi.