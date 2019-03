Edilplast, eletti i delegati sindacali: la Femca Cisl incassa oltre il 60% dei consensi

"Svolta sindacale alla Edilplast di Forlì". E' quanto afferma Cristian Pancisi di Femca Romagna, il sindacato Cisl che segue i lavoratori del settore della plastica, presentando i risultati della recente elezione della rappresentanza dei delegati sindacali. Infatti in Edilplast la Cisl ha ottenuto il 62,22% dei voti dei lavoratori, eleggendo così i propri rappresentanti: Davide Dalmonte, 48 anni, che ha ottenuto il maggior numero di consensi, e il neo eletto Paolo Mengozzi, 52 anni, entrambi dipendenti dell’azienda forlivese da circa 10 anni.

"Edilplast - si legge in una nota - è un’azienda specializzata nella materiale plastico per l’edilizia, con un fatturato di circa 17milioni di euro. Pur avendo subito la contrazione della crisi del mercato immobiliare degli ultimi anni, è un’impresa attiva anche all’estero esportando il 30% dei suoi prodotti. L’azienda dà lavoro a 58 persone - afferma Pancisi - ed abbiamo concordato l’utilizzo del contratto di solidarietà, ormai al termine, prevedendo una modesta riduzione dell'orario per affrontare le criticità del mercato edile, ma garantendo la piena occupazione".

"Come sindacato siamo soddisfatti - prosegue il referente della Cisl Romagna - anche perché stiamo cercando di migliorare la qualità della vita dei lavoratori. Infatti abbiamo attivato con l’impresa la contrattazione aziendale e stiamo affrontando la possibilità di introdurre il cosiddetto welfare aziedale".