Elezioni delle Rsu alla Ferretti: la Fillea Cgil si conferma primo sindacato

Si sono svolte mercoledì le elezioni per il rinnovo delle Rsu alla Ferretti di Forlì. Ha votato il 62,7% degli aventi diritto al voto (tra gli operai il voto supera l’83%). La Fillea Cgil si conferma primo sindacato ed ottiene oltre l’82% dei voti (181 voti su 220) assegnandosi 5 delegati su 7. La nuova Rsu alla Ferretti di Forlì sarà quindi composta da cinque delegati Fillea Cgil, un delegato della Filca Cisl ed un delegato della Feneal Uil. "Il risultato e la partecipazione dei lavoratori per il rinnovo della Rsu nello stabilimento Ferretti di Forlì rafforza il valore del sindacato confederale quale strumento di risposta ai bisogni dei lavoratori in un momento di crisi valoriale, in cui i lavoratori vogliono essere protagonisti con la loro partecipazione e il loro voto per ciò che li riguarda - affermano dalla Cgil -. Questo risultato dimostra ancora una volta che la Fillea Cgil è presente nei luoghi di lavoro e riceve il consenso necessario perché le fabbriche possano funzionare".