Emilia-Romagna: bene le locazioni nel primo trimestre 2019

Positivo l’andamento dei canoni di locazione in Emilia-Romagna: come rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, nei primi tre mesi del 2019 l’aumento è stato dell’1,4%; la percentuale sale se si considera il lungo periodo, con un +4,4% in un anno. Più stabile il costo del mattone, che non ha subìto grosse variazioni: +0,8% nel primo trimestre 2019, +0,9% in dodici mesi.

Il trend positivo delle locazioni non riguarda però tutte le province della Regione. Per affittare un bilocale di 65 mq a Forlì sono necessari circa 520 euro, a fronte di un costo medio al metro quadro di 7,99 euro: rispetto a marzo 2018 i canoni sono saliti dell’1,8%, nonostante il calo dell’1,5% registrato negli ultimi tre mesi. Ad aggiudicarsi il titolo di città più cara è Bologna, con una media di 12,07 €/mq che è di molto superiore a quella degli altri capoluoghi e che è cresciuta del 5,1% in dodici mesi. Performance negativa per Cesena, che registra un -2,4% su base annua e addirittura un -7,7% nel primo trimestre del 2019.

Anche per quanto riguarda il costo del mattone, la città meno economica è Bologna. Se la media regionale è di 1.963 €/mq, nella città della Torre degli Asinelli il costo al metro quadro è arrivato a 2.798 euro (+1,6% negli ultimi tre mesi e +3,7% rispetto a marzo 2018). Al secondo posto Rimini, con 2.548 euro al mq, cifra sostanzialmente invariata rispetto a dicembre 2018. Completa il podio Modena (1.962 €/mq, -0,3% in tre mesi), seguita da Cesena (1.931 €/mq, +0,2% su base trimestrale). Il trend positivo a livello regionale emerge, in particolare, analizzando gli ultimi dodici mesi: quasi tutte le province hanno visto salire i prezzi delle case, con la sola eccezione di Forlì (-3,3%).