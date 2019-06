Alla ricerca di erbe spontanee, il territorio forlivese in onda su Eat Parade del Tg2 della Rai

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Venerdì 28 giugno alle ore 13:30, andrà in onda nella rubrica “Eat Parade” del TG2 RAI, un servizio a cura del giornalista Bruno Gambacorta per raccontare ai telespettatori come la gastronomia rappresenti un valore aggiunto al territorio, inestimabile dal punto di vista storico, culturale e soprattutto turistico, proponendo un modello alimentare mediterraneo frutto di tradizioni e conoscenze tramandate di generazioni in generazione. Sarà una piacevole raccolta di “erbe spontanee” alle Fattorie Faggioli, nella vallata bidentina del territorio forlivese a far vivere quell’esperienza del cibo che racconta sé stesso, quell’esperienza che va al di là del semplice pasto e che abbraccia il vissuto dei commensali, conservandone la memoria attraverso la condivisione dei ricordi che suscita. Come una volta in Romagna, quando invitare un viaggiatore in tavola, significava accoglierlo per poco o tanto tempo nella propria comunità, facendolo diventare anche temporaneamente uno di casa.