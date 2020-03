Bonfiglioli vuole ampliare il sito produttivo a Forlì: "Un coraggio che ci rincuora"

Si è svolta venerdì mattina al sito produttivo della Bonfiglioli, una visita del sindaco Gian Luca Zattini e del vicesindaco Daniele Mezzacapo per parlare dei progetti espansivi futuri del colosso industriale forlivese. "In un momento come questo, dove tutto sembra essersi congelato in attesa del risolversi dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, sapere che ci sono realtà produttive, come quella della Bonfiglioli, che guardano al futuro con coraggio e intraprendenza e progettano di investire per ampliare i propri spazi produttivi, ci rincuora e ci rende orgogliosi del tessuto imprenditoriale di questa città", affermano Zattini e Mezzacapo.

"La Direzione Generale della Bonfiglioli ci ha informati dell’attività di valutazione che sta effettuando per ampliare, rinnovare e potenziare il proprio sito produttivo in città. Quello forlivese - concludono Zattini e Mezzacapo - è il polo più importante dell’azienda su scala internazionale. Sapere che un domani il nostro Comune potrà beneficiare di un loro ulteriore ampliamento produttivo, non può che riempirci di orgoglio.”