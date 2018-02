Investitori di Bitcoin al teatro "Il Piccolo" di Forlì per un forum sulla criptovaluta

Cresce l'interesse per il bitcoin, la criptovaluta la cui valutazione è scesa intorno ai 7mila dollari dopo un picco di quasi 20mila dollari a dicembre. Mentre le criptovalute continuano a essere sulle montagne russe del mercato finanziario, ci si interroga per capire come la nuova tecnologia insita nel Bitcoin possa trasformare il mondo delle transazioni, finanziarie e non finanziarie. Di questo se ne parlerà sabato pomeriggio, dalle 16,30 alle 20, al Teatro "Il Piccolo" di Forlì nel corso di un incontro organizzato da "Bitcoin Romagna".

L'appuntamento, totalmente gratuito e il cui ricavato (dagli sponsor) andrà in beneficienza alla Cooperativa Butterfly Onlus con scopi solidali, si pone l'obiettivo di fornire un'analisi completa del fenomeno Bitcoin partendo dalla storia della moneta, passando attraverso gli aspetti fiscali e legali ed arrivando fino ai casi concreti di utilizzo. Interverranno Albero De Luigi (Passato, presente e futuro del denaro); Giacomo Zucco (Bitcoin e Blockchain); Otto Grossmuster (StrunzBank: Una voce dalla finanza tradizionale); Stefano Capaccioli (Bitcoin e legalità); e Marco Amadori (Vivere con Bitcoin oggi). Moderano Riccardo Racci, Manuel Olivi ed Enrico Rubboli di Bitcoin Romagna. I posti sono limitati, ma si registra il già tutto esaurito.

Sul tema Bitcoin e le valute virtuali è intervenuto nei giorni scorsi anche il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi durante un’audizione al Parlamento europeo, secondo il quale "sono al momento nello spazio non regolato, e dovrebbero essere viste come asset molto rischiosi, soggetti ad alta volatilità e speculazione". Attualmente, ha spiegato Draghi, il Single supervisory mechanism, cioè la vigilanza bancaria unica, "sta studiando come identificare i rischi prudenziali che (le valute virtuali, ndr) pongono alle banche".