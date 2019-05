Excelsa Romagna Award, in vetrina le eccellenze dell'imprenditoria romagnola

Mancano quindici giorni alla scadenza del bando per partecipare all’edizione 2019 di Excelsa – Romagna Award, l’iniziativa nata con l’obiettivo di dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali nei principali settori del fare impresa che, dopo il successo delle passate edizioni nei territori di Ravenna e Rimini, da quest’anno coinvolge anche le aziende di Confindustria Forlì-Cesena.

Le aziende associate hanno tempo fino al 10 giugno per candidarsi ad una delle sei categorie ordinarie: accanto infatti a sicurezza, comunicazione e marketing, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, si aggiunge la categoria della sostenibilità, argomento sempre più pervasivo e tangibile in moltissime realtà industriali. Confermate la sezione particolare socioculturale per puntare i riflettori sulle iniziative prive di natura commerciale delle aziende e le categorie speciali Under 40 e Impresa Rosa, i cui riconoscimenti si aggiungono a quello già attribuito ad una categoria ordinaria.

Per partecipare è sufficiente scaricare dai siti confindustriaromagna.it e confindustria.fc.it il questionario della categoria scelta, compilarlo e inviarlo a excelsa@confindustriaromagna.it. Le adesioni saranno valutate da una giuria indipendente, presieduta dal rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, e composta da membri di istituzioni locali, regionali e nazionali. La cerimonia conclusiva si terrà il 9 ottobre a Cesena Fiere.