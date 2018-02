Export, Data & Web Marketing: se ne parla in un seminario a Confindustria

La sede di Confindustria Forlì-Cesena ospiterà martedì il seminario "Data & Web Marketing: le nuove strategie dell’export", organizzato dall’Agenzia Ice e Google. Il focus principale del corso sarà l’analisi dei comportamenti relativi ai consumatori per permettere alle aziende di sviluppare nuove leve strategiche dell’export e approfondire le tematiche legate all’analisi dei dati di mercato tramite gli strumenti offerti da Google per rendere più rapido e digitale il percorso verso l’export. Come per ogni tappa, anche questo incontro sarà guidato da esperti di web marketing di Google che, attraverso un approccio innovativo e mirato, formeranno le piccole e medie imprese del territorio. Dopo Forlì sarà la volta di Brescia (28 marzo), Treviso (18 aprile), Sassuolo (14 giugno), Ferrara (21 giugno). Il ciclo si concludere con gli appuntamenti di Bologna e Roma tra settembre e ottobre.