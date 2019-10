F-Gas, il funzionamento del nuovo portale dedicato a manutentori ed installatori

Cna Installazione e Impianti Forlì-Cesena ha organizzato un incontro dedicato all’utilizzo di un nuovo strumento telematico per i tecnici specializzati nell'uso dei gas fluoruranti. Da quest’anno è entrato in vigore il Dpr numero 146, con il quale si modifica l’intera normativa che regolamenta l’utilizzo dei gas fluoruranti e di conseguenza l’installazione e manutenzione degli impianti che li contengono.

L’obiettivo del decreto è di ottenere un maggiore controllo e tracciabilità di questi gas e impianti; per questo motivo, dal 24 settembre, è stata attivata una nuova banca dati per l’inserimento degli interventi sugli F-Gas. Questi ultimi dovranno essere inviati e caricati esclusivamente per via telematica da tutti gli operatori del settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), certificati ai sensi del Reg. 2067/2015 e 304/2008, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell’intervento.

Con lo scopo di tenere sempre aggiornate le imprese del settore impiantistico e di sostenere un corretto svolgimento della loro attività lavorativa, Cna Installazione e Impianti Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Emilia-Romagna, terrà un incontro martedì 8 ottobre alle ore 17.30, nella sede di via Pelacano 29 a Forlì, dedicato all’utilizzo di questo nuovo strumento telematico. Il programma dell’incontro prevede l’intervento di Enrico Villa, responsabile di Cna Installazione e Impianti Forlì-Cesena e di Diego Prati, responsabile Cna Installazione e Impianti Emilia Romagna. L’incontro riservato alle imprese del settore è gratuito, previa prenotazione. Per iscrizioni e informazioni: Silvia Foschi, telefono 0543 770200 (email silvia.foschi@cnafc.it).