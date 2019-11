Filippo Bisciglia incontra i suoi fan a Forlì dopo l'esperienza ad "Amici Celebrities"

Venerdì a partire dalle ore 17.30 Filippo Bisciglia sarà ospite al punto vendita Fabbri Boutiques in viale Bologna, 140. Il noto conduttore televisivo, brand ambassador di 2Star Shoes, incontrerà i fan del forlivese e sarà disponibile per selfie e foto. Noto per la conduzione del programma Mediaset "Temptation Island", Filippo ha recentemente partecipato all'edizione vip di "Amici di Maria De Filippi" programma di punta delle reti Mediaset. L'occasione sarà accompagnata dalle note di DJ Rez