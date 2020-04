Nautica, c’è l'ok della Regione per la riapertura. "Lavoro di squadra con le imprese del settore"

Semaforo verde per il comparto della nautica che dopo lo stop forzato dettato dall’emergenza può riaprire i battenti. "Considerate le rigide limitazioni di questo periodo e la giusta prudenza che è stata riservata alla cosiddetta "fase 2", quella che abbiamo appena ricevuto dalla Regione Emilia Romagna è una notizia che ci fa ben sperare per la ripartenza e il futuro dell’economia locale - affermano il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore con delega alle imprese, Paola Casara -. La Regione ha infatti individuato il distretto nautico tra quelle filiere produttive che possono riprendere la propria attività, in deroga alle sospensioni vigenti, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie attualmente in vigore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Zattini e Casara parlano di un "lavoro corale che ha impegnato in quest’ultima settimana - con telefonate e video conferenze a cui hanno partecipato Confartigianato, Cna e le tutte le principali aziende del distretto forlivese della nautica - tutta l’Amministrazione per dare seguito alle numerose istanze di questo importante settore produttivo. È quindi con grande soddisfazione che prendiamo atto della decisione assunta dalla Regione Emilia Romagna e del buon senso che ne sta a monte. Anche perché, come avevamo già sottolineato, era paradossale nonché pericoloso in termini concorrenziali che in Regioni a noi limitrofe come la Liguria le industrie nautiche operassero senza limitazioni".