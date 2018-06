Fattura elettronica al via il primo luglio: se ne parla a Forlimpopoli

L’obbligo dell’utilizzo generalizzato della fattura elettronica scatterà dal gennaio del prossimo anno, ma già dal 1° luglio 2018 tutte le imprese che lavorano per la Pubblica Amministrazione, anche in subappalto, sono tenute al rispetto della nuova normativa.

Per chiarire ogni aspetto relativo all’introduzione della fattura elettronica e spiegarne il corretto utilizzo, CNA Forlì-Cesena ha organizzato per giovedì 21 giugno 2018, alle ore 17.30, presso la Cassa Edile CEDAIIER in via Maestri del Lavoro d’Italia 129 a Forlimpopoli, il seminario “Verso la fatturazione elettronica”.

Dal 1° luglio, come detto, scatta il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ed il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica.

I fornitori delle amministrazioni pubbliche si troveranno, pertanto, a dovere gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.

Questa novità comporterà per l’amministrazione un vantaggio economico, una maggiore trasparenza sui fornitori e sulla loro posizione fiscale, oltre ad un più puntuale monitoraggio della spesa pubblica.

Con ogni probabilità, invece, tutti questi vantaggi non si realizzeranno per le piccole e medie imprese che forniscono al pubblico beni e servizi e già più volte CNA ha denunciato un appesantimento procedurale e un aggravio di costi.

All’incontro, che riguarderà le imprese di noleggio e fornitura di beni, prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, nei confronti della pubblica amministrazione e quelle che effettuano cessione di carburanti, sarà presente in veste di relatore, Maurizio Zoli, responsabile del Servizio Fiscale di CNA Forlì-Cesena.

Ulteriori informazioni, presso i referenti territoriali del Servizio Fiscale CNA.