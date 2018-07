Fatturazione Elettronica, confronto tra Confindustria e Agenzia delle Entrate

L’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati, in vigore dal 1° gennaio 2019 (dal 1° luglio per alcuni soggetti) rappresenta un adempimento di notevole portata innovativa che coinvolgerà l’intera fase di trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture e che permetterà di eliminare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Di tale obbligo si è parlato l’11 luglio presso la Fondazione Dino Zoli (dove l’arte contamina il nostro lavoro e ci permette di percorrere strade nuove e inesplorate) nel seminario organizzato da Confindustria Forlì-Cesena a cui hanno partecipato 130 dipendenti di 69 imprese associate e interessate all’argomento. Ricordiamo infatti che si tratta di novità normative di grandissimo impatto per le imprese.



Per approfondire questo tema è stata coinvolta l’Area Politiche Fiscali di CONFINDUSTRIA che, grazie all’organizzazione di 4.Manager e alla collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, ha avviato un ciclo di seminari sul territorio nazionale (ad oggi 9 appuntamenti) volti proprio ad approfondire la nuova normativa sulla fatturazione elettronica e a fornire i primi chiarimenti operativi al fine di guidare le imprese nelle numerose implicazioni tecniche che derivano dal nuovo adempimento.



È stata data risposta alle tantissime domande che si sono scatenate a fronte delle relazioni della Dott.ssa Giannaede Ferracani dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria che ha esaminato il nuovo contesto normativo e il nuovo processo operativo della fattura elettronica e dell’Ing. Silvia Ialongo dell’Agenzia delle Entrate, collegata in video conferenza, che ha illustrato la gestione dei flussi informatici. Entrambe hanno dato la loro disponibilità a proseguire il confronto sulle singole problematiche attraverso Confindustria Forlì-Cesena.