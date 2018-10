Fatturazione elettronica e rifiuti: un confronto sulle novità per le imprese

Sono numerosi i cambiamenti che stanno investendo l’imprenditoria e l’artigianato. Per fare chiarezza con gli imprenditori del territorio, Confartigianato ha organizzato sette appuntamenti per affrontare i temi della fatturazione elettronica, della privacy e del conferimento dei rifiuti. Il primo sarà realizzato lunedì alle 17.30 a Modigliana, Sala Bernabei in piazza Matteotti 3. Introdotto da Mauro Collina, l’incontro vedrà i contributi di Francesco Bandini, Alberto Camporesi e Marco Valenti, che chiariranno i diversi aspetti del cambiamento. Da gennaio, gli imprenditori, per farsi pagare dai clienti e per saldare i fornitori, dovranno per forza emettere e ricevere una fattura elettronica.

Il Governo ha, inoltre, stilato il decreto per adattare all’Italia le nuove stringenti regole privacy europee (note con il nome GDPR). Nel contempo, con Alea, la raccolta dei rifiuti va in direzione di una razionalizzazione delle risorse che incrementi il riciclo e riduca l’incenerimento, coi conseguenti rischi per la salute. Tre cambiamenti che riguardano ogni settore produttivo e che richiedono un approfondimento per essere meglio compresi. Le novità interessano, infatti, tutti coloro che hanno un’impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali: la fatturazione elettronica, il nuovo regolamento privacy e il sistema di raccolta dei rifiuti sono una realtà anche per gli artigiani e le microimprese.

Per chiarire eventuali dubbi e per illustrare questi cambiamenti, i funzionari di Confartigianato saranno a disposizione degli imprenditori associati. Gli appuntamenti fanno seguito agli incontri già realizzati nella sede centrale e sono organizzati nei diversi comuni proprio per consentire la più ampia partecipazione. L'approfondimento successivo si terrà mercoledì 17 ottobre a Rocca San Casciano.