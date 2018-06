Frecce Tricolori e yachts: il 50esimo anniversario di Ferretti ha incantato Venezia

Ferretti Yacht ha conquistato Venezia nel weekend dedicato al 50esimo anniversario dell'azienda nautica forlivese. La speciale ricorrenza ha coinvolto gli armatori di Ferretti, arrivati da ogni parte del mondo in tre giorni di festa all’insegna dell’arte, dello spettacolo e della cultura italiana, nella suggestiva cornice della città sull’acqua. Protagonista assoluta la bellezza italiana in tutte le sue forme, dalle linee delle imbarcazioni ai capolavori artistici e architettonici che fanno di Venezia un museo a cielo aperto.

Le celebrazioni si sono aperte venerdì con un ricevimento di gala a Palazzo Ducale, davanti al suggestivo “Paradiso” del Tintoretto, la più grande tela al mondo, e al magnifico “Trionfo di Venezia incoronata dalla vittoria” del Veronese. Dalle finestre del Palazzo Ducale gli ospiti hanno assistito alla parata della flotta Ferretti Yachts. All’imbrunire occhi puntati all’insù per le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori, nel giorno dell’anniversario della “Battaglia del Solstizio”, con la quale esattamente 100 anni fa, nel giugno 1918, l’Esercito Italiano resistette eroicamente all’ultima offensiva Austro-Ungarica e durante la quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, Asso degli Assi dell’Aviazione Italiana.

La giornata di sabato si è aperta insieme alle porte dell’Arsenale di Venezia, concesso in via straordinaria per l’occasione, quando undici yachts dai 45 ai 96 piedi, tra i quali il nuovo Ferretti Yachts 670 al suo debutto mondiale, si sono offerti allo sguardo della città, ormeggiati all’interno della Darsena Nuovissima. L’Arsenale è stato anche la cornice della seconda serata, con una raffinata cena e l’esibizione esclusiva del grande cantautore italiano Umberto Tozzi.