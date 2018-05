I gioielli di Ferretti Group in mostra al Versilia Yachting Rendez-Vous

Ferretti Group approda al Versilia Yachting Rendez-Vous. L’evento, giunto alla seconda edizione, è in programma dal 10 al 13 maggio nelle Darsene di Viareggio. Lo stand del Gruppo, situato nella Darsena Europa, rappresenterà 7 brand: Ferretti Yachts che continua le celebrazioni per i suoi 50 anni, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line. Saranno in esposizione i nuovissimi Ferretti Yachts 450 e Ferretti Yachts 920, il Riva 63’ Virtus, 76’ Perseo, 88’ Domino Super, il Pershing 82, e per la prima volta nel Tirreno la Navetta 37 per il marchio Custom Line

Il Versilia Yachting Rendez-Vous, organizzato da Nautica Italiana e Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, si prepara ad accogliere per la sua seconda edizione oltre 170 aziende espositrici e un centinaio di imbarcazioni all’interno di un nuovo concept espositivo. La manifestazione offre ai visitatori un’invitante combinazione tra prove mare e visite a bordo degli yacht, impreziosita da incontri con il Made in Italy più evoluto (dall’alta cucina al design, dall’arte alla moda) che valorizzano al meglio il magnifico litorale toscano. Anche quest’anno, infatti, armatori e appassionati di nautica saranno coinvolti in un percorso artistico, culturale e conviviale costellato di eventi unici e memorabili.