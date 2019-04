Ferretti Group vince agli Asia Boating Awards e incanta il Singapore Yacht Show

Dall’America, passando dagli Emirati Arabi fino all’Asia Pacific. Dopo aver conquistato il pubblico di Miami, Dubai e Palm Beach, Ferretti Group si prepara a sbarcare al Singapore Yacht Show, il principale evento di nautica e lusso del continente asiatico, in programma fino a domenica al One°15 Marina Club a Sentosa Cove. E a dimostrare anche il grande apprezzamento degli addetti ai lavori, arriva la vittoria agli Asia Boating Awards 2019, evento principe per quanto riguarda stile e nautica nell’area asiatica, organizzato da Blu Inc Media. La cerimonia, tenutasi mercoledì al Capitol Theatre di Singapore, ha premiato Riva 110’ Dolcevita nella categoria “Miglior flybridge (tra gli 80 e i 110 piedi)” e Custom Line 120’ nella categoria “Miglior flybridge (sopra i 110’ piedi)”. Il Gruppo partecipa al Salone più influente del Far East con una flotta di sei yacht: Ferretti Yachts 450, Ferretti Yachts 550, Ferretti Yachts 780, Ferretti Yachts 850, Riva 76 Perseo e Ferretti Yachts 920, première assoluta per il sud-est asiatico.