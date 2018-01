I gioielli della nautica forlivese protagonisti: Ferretti conquista il Boot di Düsseldorf

La nautica forlivese protagonista al Boot, il più importante appuntamento nautico europeo della stagione invernale, in programma a Düsseldorf dal 20 al 28 gennaio, con il gruppo Ferretti. Al salone tedesco, con 1800 espositori (di cui 900 provenienti da oltre 60 Paesi) Ferretti Group schiererà 7 modelli, fra i quali spiccano la world première Ferretti Yachts 920 e 2 première per il mercato tedesco: Riva 56’ Rivale e Riva 76’ Perseo. Completano la flotta Ferretti Yachts 450, Rivamare, Pershing 5X e Pershing 70.

Il Boot è anche l’occasione, per Ferretti Group, di fare il punto sull’anno passato e sul 2018 che inizia." Il bilancio è lusinghiero in entrambi i casi - viene evidenziato -. Il 2017 è stato un anno di grandi successi, e il 2018 si apre sotto i migliori auspici e si preannuncia come un anno storico, grazie anche alle celebrazioni, che prendono il via proprio dal Boot per il primo cinquantenario di Ferretti Yachts, icona internazionale della nautica Italiana. Riva, inoltre, è la stella di un originale “fuori salone”: il lussuoso centro commerciale Breuninger ospita infatti un favoloso modello di Iseo. L’evento, curato da Poroli Special Yachts, dealer esclusivo Riva per la Germania e la Svizzera, prevede l’esposizione del celeberrimo 27 piedi affiancato da un video che mostra la gamma Riva in tutta la sua maestosa eleganza".