Nautica, maxi investimento milionario di Ferretti: il gruppo si espande in Florida

Ferretti Group annuncia l’investimento di 15 milioni di dollari per l’acquisto di un cantiere a Fort Lauderdale, Florida, incrementando così la presenza strategica dell'azienda nautica forlivese in America. "Siamo molto orgogliosi di presentare il nuovo piano di investimenti negli Usa - esordisce l'amministratore delegato del Gruppo, Alberto Galassi -. Quello americano è un mercato in forte crescita che ci ha riservato grandi soddisfazioni lo scorso anno".

"Gli ordini di questo 2020 confermano questo trend, certificando l’amore che i nostri clienti americani hanno per i brand del Gruppo - continua Galassi -. La decisione di espandere le nostre attività di refit e servizi post-vendita per i nostri clienti è alla base di questo investimento e testimonia la nostra dinamicità e volontà di consolidare la nostra presenza negli Usa, rendendo Fort Lauderdale la nostra base di armamento nel continente americano".

La struttura

La struttura, che si sviluppa su di una superficie di circa 4mila metri quadrati, comprende cinque banchine, una combinazione di aree al coperto e spazi open-air dove, grazie alla marina annessa, vengono effettuati service, refit e consegne per i clienti Usa, che considerano Ft. Lauderdale l’hub principale dello yachting americano.

L’area oggetto dell’investimento, situata all’interno del Lauderdale Marine Center, prevede inoltre la presenza di un magazzino finalizzato allo stoccaggio di materiali e pezzi di ricambio per gli yacht dei clienti americani. Grazie ad un valore di stock complessivo di oltre 1,2 milioni di dollari, il Gruppo Ferretti è in grado di diminuire sensibilmente i tempi di assistenza e consegna dei pezzi di ricambio in arrivo dagli stabilimenti italiani.