Ferretti Group riceve il premio 'Imprenditore dell'Anno' al Seatec di Marina di Carrara

Ferretti Group ha ricevuto il premio “imprenditore dell’anno” dal Seatec di Marina di Carrara, rassegna internazionale di tecnologie e subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi giunta alla sua diciassettesima edizione. Il premio è stato consegnato come riconoscimento all'impresa nel suo complesso, alla capacità di innovare il prodotto, alla generazione di lavoro sul territorio e di ricchezza per l’indotto e tutta la filiera.