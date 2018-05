Appuntamento glamour a Milano per Ferretti Group con le boutique di via Montenapoleone

Per il quarto anno consecutivo Ferretti Group sarà protagonista al MonteNapoleone Yacht Club 2018, la manifestazione che dal 14 al 20 maggio animerà il quadrilatero della moda milanese. Le più prestigiose boutique di via Montenapoleone esporranno, in anteprima, i progetti dei più rinomati cantieri nautici e yacht club del panorama internazionale, riprodotti attraverso modellini in scala, disegni, fotografie e video. Ferretti Group sarà presente con Ferretti Yachts e Riva, rispettivamente ospiti d’eccezione delle boutique di Santoni, brand di calzature e accessori haute-de-gamme e Dolce&Gabbana, un marchio che ha fatto dell’italianità il proprio successo.

Organizzato da Associazione MonteNapoleone e patrocinato dal Comune di Milano, MonteNapoleone Yacht Club 2018 conferma il fortunato concept che prevede l’allestimento, nelle più rinomate boutique del fashion district, di set personalizzati secondo lo stile dei più famosi cantieri nautici internazionali. Per una settimana, infatti, le vetrine e gli interni delle boutique partner ospiteranno fedeli riproduzioni in miniatura dei modelli Ferretti Yachts e Riva, insieme a installazioni e video realizzati ad hoc. Nella boutique di Dolce&Gabbana saranno in mostra anche gli iconici prodotti della Riva Brand Experience.

Si sarà anche la mostra open-air “Italy Rules The Waves” che si potrà ammirare in vari punti di via Montenapoleone. L’esposizione, organizzata in collaborazione con la prestigiosa rivista Boat International, punto di riferimento della nautica internazionale che festeggia quest’anno i suoi 35 anni di attività, sarà un’occasione per celebrare la crescita costante dei cantieri italiani, da tempo ai vertici del settore. Fra le tante iniziative quella di mercoledì 16 maggio, quando l’intera Via Montenapoleone si trasformerà in una vera e propria Marina, ospitando cocktail serali, rigorosamente a invito, offerti dalle boutique partner.