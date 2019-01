Ferretti porta alla fiera di Dusseldorf ben 7 modelli

Ferretti Group si prepara a schierare una flotta di ben 7 modelli al primo importante appuntamento della stagione nautica invernale, il salone internazionale Boot, in programma a Düsseldorf dal 19 al 27 gennaio. Il 2019 si apre all’insegna di un prestigioso debutto per il gruppo nautico forlivese. Tutto è pronto per il lancio mondiale di un nuovo incredibile modello di superyacht sportivo e filante firmato Pershing, che sarà svelato in anteprima proprio a Dusseldorf.

Accanto a questo nuovo modello, saranno annunciate altre due importanti novità: una prestigiosa partnership porterà a pieno titolo Custom Line tra le icone dell’architettura e dell’interior design internazionale ed un nuovo progetto Ferretti Yachts farà parlare di sé, con la presentazione di un innovativo concept in grado di unire eleganza, comfort e prestazioni. Al salone saranno inoltre esposti alcuni dei modelli del Gruppo Ferretti che tra il pubblico europeo riscuotono maggior successo: Ferretti Yachts 550 e Ferretti Yachts 670; Rivamare, 56’ Rivale e 66’ Ribelle per il brand Riva; Pershing 5X