Ferretti sbarca in Florida al salone di Palm Beach con una flotta di 8 modelli

Dopo aver partecipato ai saloni di Fort Lauderdale e di Miami, Ferretti Group torna negli Stati Uniti per il Palm Beach International Boat Show 2018. Il salone, in programma da giovedì a domenica, si conferma come un appuntamento importante per il settore. Ferretti Group esporrà 8 modelli, tra cui il Custom Line Navetta 33 da 108 piedi e Ferretti Yachts 920, che hanno debuttato lo scorso febbraio al Miami Yacht Show. Questi gli altri modelli in mostra: Ferretti Yachts 450, Riva Aquariva Super, Riva Rivamare e Riva 76’ Perseo, Pershing 5X e Pershing 82 VHP

Nel 2017 il Palm Beach International Boat Show ha evidenziato una crescita del 14%, un salto che non è passato inosservato a molti operatori del settore. Il mercato, in costante crescita, guarda con particolare attenzione alla produzione Made in Italy.

La crescita d’importanza del Palm Beach International Boat Show ne fa anche lo scenario ideale per continuare i festeggiamenti in terra americana del 50° anniversario di Ferretti Yachts. Il party a stelle strisce si inserisce a pieno titolo nel ciclo di celebrazioni che si concluderà con uno straordinario evento a Venezia, dal 22 al 24 giugno.