Ferretti, abbassata la forchetta: esteso il periodo di offerta

Ferretti estende il periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della Società, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. La forchetta di prezzo per lo sbarco del gruppo a Piazza Affari è stata abbassata a 2-2,5 euro (il range precedente era di 2,5-3,7 euro), riducendo la valutazione (ipotizzata) della società dall’obiettivo massimo di un miliardo a un range compreso tra 581 e 727 milioni. Il periodo di offerta terminerà mercoledì. La data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mta, attesa per il 21 ottobre 2019, sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso. Conseguentemente, la data di pagamento delle Azioni oggetto dell’Offerta è prevista per il 21 ottobre, salvo proroga dell’Offerta. Il Prospetto è disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com).