Difesa e sicurezza in campo nautico, Ferretti presenta i suoi gioielli ad Abu Dhabi

Ferretti Security and Defence, la divisione di Ferretti Group dedicata al settore difesa e sicurezza, partecipa alla quattordicesima edizione dell’International Defence Exhibition & Conference Idex 2019, la fiera mediorientale più importante del settore. L'azienda nautifca prosegue la promozione delle sue imbarcazioni sul mercato internazionale presentando ad Abu Dhabi i modellini di Fsd 195, già prodotto in due unità, del pattugliatore Fsd 350 e della Combat Boat Fsd150.

Quest'ultima è una imbarcazione di 16,2 metri di lunghezza e poco più di 22 tonnellate. Propulsa da 2 motori da 800 hp ognuno, supera agevolmente i 45 nodi imbarcando 3 uomini d’equipaggio e fino a 22 operatori; propulsa da 2 motori da 1200 hp raggiunge invece una velocità maggiore di 50 nodi. Fsd 195, Fast Patrol Vessel di Ferretti Security & Defence, è una imbarcazione ad alte prestazioni. Lunga 20 metri e con un dislocamento di circa 36 tonnellate, supera agevolmente i 50 nodi di velocità, con oltre 500 miglia di autonomia. È dotata di due motori da 1900 hp e può essere allestita con una mitragliatrice Lrcws da 12,7 millimetri, oltre che con altri sistemi d’arma.

Il secondo esemplare dell’imbarcazione Fsd 195, integralmente costruito in ibrido vetro-carbonio e consegnato lo scorso luglio a una primaria industria della difesa Nord Europea, sta riscuotendo un notevole successo e dando lustro all’intera divisione Fsd-Ferretti Security & Defence. La versione Fsd195 Combat Boat, il cui concept è esposto in fiera, può trasportare fino a 24 operatori o 6/12 operatori equipaggiati con mezzi di trasporto leggeri come ATV o moto.

Il pattugliatore Fsd 350, lungo 35 metri e con un dislocamento di 125 tonnellate, è tra le più imponenti piattaforme Fsd. Dotato di 2 motori da 3700 hp che azionano water jet Rolls-Royce KaMeWa, è progettato per superare i 45 nodi e raggiungere l’eccezionale velocità massima di oltre 55 nodi in versione Codag (Combined Diesel And Gas). Può inoltre trasportare un gommone d’assalto lungo fino a 7,5 mt su un’apposita rampa posizionata a poppa. Per Fsd-Ferretti Security & Defence saranno presenti il direttore Giuliano Felten e il direttore "Ricerca e Sviluppo" Andrea Ameli.