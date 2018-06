Ferretti si prepara al Cannes Yachting Festival con cinque première

La 41esima edizione del Cannes Yachting Festival, in programma dall’11 al 16 settembre in Costa Azzurra, sarà il palcoscenico per la presentazione di ben 5 première per i marchi Ferretti Yachts, Custom Line e Riva, affiancate da una flotta di 25 modelli. Saranno presentate Ferretti Yachts 670, Custom Line 120’, Custom Line Navetta 42, Riva 110’ Dolcevita e Riva 66’ Ribelle. Ferretti Group arriva al Cannes Yachting Festival al culmine di un successo sempre più consolidato e indiscutibile: i risultati commerciali e il costante miglioramento di efficienza e produttività in tutti i cantieri del Gruppo hanno portato a una crescita pari al +10,8% rispetto all’anno precedente.